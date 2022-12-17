حافلات جمهور #المونديال في #منفذ_سلوى مستمرة حتى هذا الموعد

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم، أن خدمات النقل الترددي بالحافلات، المخصصة لنقل المسافرين والجماهير في منفذ سلوى إلى منفذ أبو سمرة في الجانب القطري، خلال فترة مونديال كأس العالم 2022 في قطر، مستمرة حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.

وشددت على أن خدمات النقل الترددي في منفذ سلوى لا تزال تسهم في خدمة المسافرين والجماهير، وتسهيل تنقلهم من وإلى منفذ أبو سمرة، عبر رحلات ترددية متواصلة لكل ربع ساعة.

ونبهت الهيئة العامة للنقل إلى أهمية حجز الخدمة عبر الموقع الإلكتروني الآتي:

collection.saptco.com.sa/woldcupserv