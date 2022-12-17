اشتباكات في سجن إيراني اعتراضًا على تنفيذ إعدام عدد من السجناء

وقعت احتجاجات في سجن «كرج» الواقع شمال إيران، اليوم، على خلفية اعتزام السلطات تنفيذ حكم إعدام بحق عدد من السجناء.

وذكر تلفزيون «إيران إنترناشيونال» أن «اشتباكات اندلعت بين ضباط السجن والسجناء، بعد الإعداد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات، بتهمة الإتجار في المخدرات».

وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصاً بالإعدام على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي، لكن نشطاء وتقارير حقوقية تقول إن حوالي 12 آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى تسليط عقوبة الإعدام عليهم.

وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك، إنه ما لم «تكثّف الحكومات الأجنبية بشكل كبير الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، فإن العالم يرسل الضوء الأخضر لهذه المذبحة».

وحذرت منظمة العفو الدولية من إن إيران تستعد لإعدام ماهان صدر، البالغ 22 عاماً، بعد شهر واحد فقط من محاكمته الجائرة للغاية، وإدانته بسحب سكين خلال الاحتجاجات، وهو اتهام نفاه بشدة أمام المحكمة.

ونُقل «صدر» من سجن طهران الكبير إلى سجن «رجائي شهر» في مدينة كرج القريبة، ما أثار مخاوف من احتمال التنفيذ الوشيك لحكم الإعدام، وفق المنظمة.