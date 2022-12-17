تنبأ بـ #كورونا ووفاة ملكة بريطانيا.. عراف برازيلي يتوقع الفائز بـ #نهائي_كأس_العالم

كشف العراف البرازيلي آتوس سالومي الملقب بـ«نوستراداموس الحي» عن توقعاته لهوية المنتخب الفائز بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، المقرر أن يلتقيا في نهائي البطولة، السادسة مساء غداً الأحد.

وتوقع «سالومي» فوز منتخب الأرجنتين باللقب، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وقال العراف البرازيلي: «لسوء حظ فرنسا، أخبرتني حواسي أن الأرجنتين ستخرج منتصرة في النهاية».

وأوضحت الصحيفة أن «سالومي» توقع من قبل بشكل صحيح وصول المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي إلى المباراة النهائية لمونديال 2022، قبل انطلاق البطولة في قطر يوم 20 نوفمبر الماضي.

وتحققت توقعات العراف البرازيلي أيضاً، عندما رشح فوز الأرجنتين في على كرواتيا في الدور قبل النهائي للبطولة، وانتصار فرنسا على المغرب.

وسبق أن تحققت توقعات «نوسترادموس الحي» من قبل، عندما تنبأ بشكل صحيح وصول فيروس «كورونا»، ووفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ويعتمد آتوس سالومي في توقعاته على نظام يسمى «كابالا» لتحليل الاحتمالات الرياضية.