دماء على البساط الأخضر.. اقتحام واعتداء ينهي الديربي في #أستراليا

شهد ديربي ملبورن، وهو أحد الديربيات المحلية في أستراليا بين فريقي ملبورن سيتي وملبورن فيكتوري، أحداث شغب من الجماهير.

واقتحمت جماهير فريقي ملبورن سيتي وملبورن فيكتوري، ملعب المباراة بعد 20 دقيقة فقط من بداية المباراة، ليقرر حكم المباراة إيقافها مؤقتاً، ولكنه اضطر إلى إلغاء المباراة بعد تعرض حارس مرمى فريق ملبورن سيتي لإصابة دموية.

ونزلت العديد من الجماهير أرض الملعب، وحولت غضبها تجاه توم جلوفر حارس ملبورن سيتي، حيث رمى أحد المشجعين دلو مشتعل في وجهه، ليتعرض الحارس لإصابة على مستوى الوجه كما أن هناك اشتباه في معاناته من ارتجاج في المخ.

وتدخلت قوات الأمن والشرطة المتواجدة في الملعب، لإخراج الجماهير التي اقتحمت الملعب وظلت تتأرجح على أعمدة المرمى وتلقي العديد من الأشياء في جميع أنحاء الملعب.

وأصدر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، بيانا رسميا، يؤكد فيه أنه سيتم فرض عقوبات قوية.وجاء غضب جماهير فريقي ملبورن سيتي وملبورن فيكتوري، بسبب بيع حقوق نهائي دوري الدرجة الأولى لمدينة سيدني البعيدة عن ملبورن.