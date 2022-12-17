تقارير.. وليد #الركراكي رفض عرضا لتدريب #البرازيل

قال موقع LE360 المغربية إن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب رفض عرضاً لتدريب المنتخب البرازيلي.

وذكر الموقع على لسان هشام جابرييل كديرة مدير أكاديمية يوفنتوس الإيطالي بالمغرب أن الراكراكي رفض العرض.

ويبحث الاتحاد البرازيلي عن مدير فني لخلافة تيتي الذي رحل عن تدريب منتخب البرازيل قبل أيام، عقب الخروج من ربع نهائي كأس العالم 2022 بالخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وكشفت تقارير إعلامية برازيلية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، دخل دائرة الترشحات مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.