بمشاركته أمام كرواتيا.. الخنوس أصغر لاعب في تاريخ #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup 

حقق بلال الخنوس لاعب منتخب المغرب، رقمًا قياسيًا بمشاركته أمام كرواتيا، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب المغرب ضد كرواتيا، على ستاد خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركز والرابع بكأس العالم 2022.

ويتواجد بلال الخنوس في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب ضد كرواتيا، وأصبح الخنوس أصغر لاعب عربي يشارك في مباراة بتاريخ كأس العالم، حيث يلعب مباراة اليوم وهو في عمر 18 عامًا و221 يومًا.

وكسر الخنوس الرقم القياسي السابق المُسجل باسم مواطنه أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب، والذي شارك في مونديال 2018 بعمر 19 عامًا و223 يومًا.