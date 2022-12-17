لقطة طريفة بالمونديال.. شاب يطلب الزواج من فتاة بالمدرجات #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

شهدت مباراة المغرب ضد كرواتيا المقامة حاليا على ستاد خليفة الدولي، مشهدا خاصا بعدما طلب أحد الشباب اللبنانيين من مشجعي المغرب خُطبة فتاة مغربية في المدرجات، وذلك على هامش حضورهما لتدعيم منتخب المغرب خلال مواجهته ضد كرواتيا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022.

وطلب الشاب الذي يُدعى سُهيل، خُطبة الفتاة المغربية نيسرين، على هامش تواجد الثنائي في المدرجات لتدعيم منتخب المغرب في مواجهة كرواتيا بكأس العالم قطر 2022.

ورصدت قنوات الكأس اللقطة التي شهدت طلب الشاب، وسط تحية خاصة تلقاها من جانب الجماهير الحاضرة للقاء المُقام حاليا.

وكان منتخب المغرب خسر من فرنسا في نصف النهائي بهدفين دون رد، ليبحث بقيادة مدربه وليد الركراكي عن الظهور بشكل مميز والعمل على حصد المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022.