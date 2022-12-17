كرواتيا يحصد برونزية المونديال بعد الفوز على المغرب #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

حصل منتخب كرواتيا على المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022 بعدما فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، والتي أقيمت على ستاد خليفة الدولي.

شهد الشوط الأول تقدم كرواتيا في الدقيقة السابعة عن طريق جفارديول برأسية قوية سكنت الشباك وسط أخطاء دفاعية بالجملة من جانب لاعبي منتخب المغرب، ولكن سرعان ما عاد داري في النتيجة بتسجيل التعادل في الدقيقة التاسعة برأسية قوية سكنت الشباك، ولكن وقبل انتهاء الشوط استطاعت كرواتيا تسجيل الهدف الثاني عن طريق أوريتش في الدقيقة 42 من الشوط الأول، بتسديدة قوية رائعة سكنت شباك ياسين بونو.

ومع انطلاق الشوط الثاني بدأ كلا المدربان إشراك اللاعبين الذين قلّما ظهروا خلال البطولة لمشاركة شرفية مع منتخباتهم، فلم نشهد أي تغير في النتيجة بتسجيل الأهداف، رغم المحاولات والمطالبات بركلات جزاء حيث طالب منتخب المغرب في لعبتين بركلة جزاء بداعي تدخل قوي من لاعب كرواتيا على يوسف النصيري وكذلك أشرف حكيمي ولكن دون جدوى والحكم لم يعود إلى تقنية الفيديو.

أخطر فرص الشوط الثاني تمثلت في فرصة محققة أهدرها يوسف النصيري برأسية قوية ولكن تعلو الكرة العارضة ليفشل منتخب المغرب في التعادل وينتهي الشوط الثاني كما بدأ بتقدم كرواتيا بثنائية لهدف ومعه يصبح المنتخب الكرواتي قد اقتنص المركز الثالث في ترتيب بطولة كأس العالم بقطر فيما يتواجد المنتخب المغربي في المركز الرابع محققًا أحسن مركز للمنتخبات الإفريقية في البطولة، ليحصد منتخب المغرب المركز الرابع في كأس العالم قطر 2022، ويحصل على 25 مليون دولار.

في المقابل، حصل منتخب كرواتيا على 27 مليون دولار، بعدما أنهى كأس العالم قطر 2022 في المركز الثالث، ومن المُنتظر أن يتم الكشف عن الفائز بكأس العالم 2022 من خلال مواجهة الأرجنتين ضد فرنسا غدا، الأحد، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويحصل بطل كأس العالم 2022 على 42 مليون دولار، فيما يحصل الوصيف، على 30 مليون دولار، حيث يرغب منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني في حصد اللقب فيما يأمل منتخب فرنسا في حصد اللقب للعام الثاني على التوالي.