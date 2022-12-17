الأطباء ينضمون لدعوات الإضراب في #إيران

أعلن عدد من أعضاء الطواقم الطبية في إيران، تضامنهم مع دعوات الإضراب في البلاد.

وأكد الأطباء بحسب موقع “إيران إنترناشيونال”، أنهم سوف يشاركون في الإضرابات والاحتجاجات المقررة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.

وفي السياق، دخل موظفو صناعة النفط في إضراب اليوم استجابة للدعوة المعلنة مسبقًا وطالبوا بإلغاء الضرائب المرتفعة على الرواتب وكذلك إلغاء سقف الرواتب وزيادة الأجور.

كما نظم نزلاء سجن كرج المركزي شمالي إيران، احتجاجات بسبب عزم السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من السجناء، ورددوا هتافات ضد المرشد علي خامنئي والنظام الإيراني.