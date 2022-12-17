واشنطن: المناورات مع حلفائنا في #الخليج هدفها تعزيز الشراكة وضمان الأمن البحري بالشرق الأوسط

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن المناورات مع الحلفاء في الخليج هدفها تعزيز الشراكة وضمان الأمن البحري بالشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الأسطول الخامس يكمل تدريبات مشتركة في الخليج ركزت على العمليات الجوية والأمن البحري لتعزيز الشراكة مع الحلفاء وضمان الأمن البحري بالشرق الأوسط.

وأضافت: “التدريبات المشتركة دامت لمدة أسبوعين مع دول أقليمية في الشرق الأوسط على متن السفن.. مثل هذه التمارين متعددة الأوجهة والمختصة بالعمليات الجوية في الحرب البحرية السطحية تعمل على تعزيز القدرات والجهود التوافقية ما بين القوات المشتركة".

وأعرب القائد الأمريكي، جيمس ديفينديرفر قائد السفينة Sullivans (DDG) عن فخره طاقمه الأمريكي بالعمل جنبا إلى حنب مع شركائنا في المنطقة للمساعدة في تعزيز الشراكات وضمان الأمن البحري في الشرق الأوسط.

وأكمل: "يعد التعاون والشراكات أمر بالغ الأهمية في مثل هذه البيئة، لأنه لا يمكن لأى من القوات البحرية أو خفر السواحل إنجاز المهمة بمفردها".