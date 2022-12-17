الأرجنتين ضد فرنسا.. شكوك حول مشاركة جيرو فى نهائى #كأس_العالم 2022

كشفت تقارير صحفية فرنسية، مساء اليوم السبت، أن الشكوك تحوم حول مشاركة المهاجم الفرنسى أوليفيه جيرو مع منتخب بلاده أمام الأرجنتين فى نهائى كأس العالم 2022.

ويلتقى المنتخب الفرنسى مع نظيره الأرجنتينى، مساء غد الأحد على استاد "لوسيل"، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر بدءا من 20 نوفمبر الماضى بمشاركة 32 منتخبا فى 8 ملاعب مختلفة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن جيرو يعاني من إصابة في الركبة، وهناك شكوك حول تواجده في مباراة الغد الحاسمة مع فرنسا ضد الأرجنتين.

وأضافت الصحيفة أنه من غير المؤكد أن يشارك جيرو فى التشكيل الأساسى أمام الأرجنتين، موضحة أن آلام الركبة قد تمنعه من الظهور مع الديوك الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع إمكانية استبعاد جيرو من المباراة، قام المدرب ديديه ديشامب فى تدريبات اليوم السبت باختبار اللاعب ماركوس تورام في مركز الجناح والنجم كيليان مبابي فى قلب الهجوم.