انفجار ثم اعتذار.. تقارير تكشف ما قاله حكيمي لـ”رئيس فيفا” بعد خسارة برونزية #كأس_العالم

سيطرت حالة من الغضب الشديد على اللاعب أشرف حكيمي في أثناء حديثه مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بحسب ما ذكرته آخر المستجدات الصحفية الواردة مساء اليوم السبت، التي أشارت إلى أن الحادثة وقعت بعد خسارة المغرب على يد كرواتيا (2-1)

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إلى أن أشرف حكيمي، التقى السيد جياني إنفانتينو، في الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، بعد خسارة المغرب على يد كرواتيا في صراع الميدالية البرونزية.

وأوضحت أن حكيمي "أهان" رئيس فيفا، على حد وصفها، بسبب الأخطاء التحكيمية التي وقعت في مباراتي فرنسا ثم كرواتيا، على الترتيب.

وأفادت قناة "Magenta TV" التليفزيونية، أن مراسلها شاهد ما لم يرى مثله من قبل في منافسات كأس العالم، عندما اشتبك حكيمي مع رئيس فيفا، موجهًا له عبارات غاضبة.

العبارات التي قالها حكيمي لـ"رئيس فيفا"، حملت مشاعر الغضب والشعور بالظلم، حيث سأله: "لماذا لا تريد أن يحصل المغرب على ميدالية في كأس العالم؟".

وأكدت "لاجازيتا ديلو سبورت" في ختام تقريرها، أن أشرف حكيمي بعدما انفجر غضبًا في وجه إنفانتينو، هدأ قليلًا، ثم قدم له الاعتذار على ما بدر منه، ضد رئيس فيفا.