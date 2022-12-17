مكتب تعليم الروضة يفتتح فعاليات “اليوم الدولي لمكافحة الفساد” (صور)

أحيا مكتب تعليم الروضة التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، "اليوم الدولي لمكافحة الفساد" بتنظيم فعاليات عدة حضرها جمع كبير من منسوبي/ات للمكتب.

وافتتح مدير مكتب التعليم بالروضة سهم الدعجاني، فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد في بهو المكتب، وبعدها تم تنظيم جولة شملت الاطلاع على فعاليات المعرض المصاحب والذي شارك فيه عدد من المدارس.

وهدفت مشاركات المدارس إلى تعزيز ونشر ثقافة مفهوم مكافحة الفساد من خلال التنوع في العروض في المصاحبة، وفي ختام الجولة تم تكريم المدارس المشاركة.

وأقيم على هامش المعرض ورشة بعنوان (النزاهة الوظيفية) قدمتها أ. جواهر الدخيل الأخصائية القانونية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد حضرها عدد من منسوبي/ات المكتب.