بينهم عشرات الأطفال والنساء.. ارتفاع قتلى احتجاجات #إيران لـ469 شخص

كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية النقاب عن أعداد القتلى من المتظاهرين ضد النظام الإيراني منذ اندلاع المظاهرات في سبتمبر الماضي، بعد مقتل الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً.

وأعلنت ، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصاً ، موضحاً أن عدد القتلى يشمل 63 طفلاً و32 امرأة.

وأضافت أن 39 متظاهراً على الأقل يواجهون حالياً خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على "نطاق واسع".

وأعربت المنظمة عن قلقها "البالغ" من الإعدام الوشيك لستة متظاهرين بعد نقل محتج حُكم عليه بالإعدام مؤخراً من العنبر العام بسجن رجائي شهر إلى الحبس الانفرادي، إضافة إلى نقل خمسة متظاهرين من سجن أرومية المركزي إلى مكان مجهول.