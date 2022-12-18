كوريا_الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً جديداً

أعلن جيش كوريا الجنوبية أن جارته الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) نقلا عن مسؤولين بالحكومة لم تكشف عن أسمائهم أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام فقط من الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية على محرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة.

وقال خبراء إنه سيسمح بإطلاق أسرع وأسهل تنقلا للصواريخ الباليستية، في إطار سعيها لتطوير سلاح استراتيجي جديد وتسريع وتيرة برامجها النووية والصاروخية.