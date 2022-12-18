مذكرة تفاهم بين #سابك و #أرامكو و #ساينوبيك لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات

وقعت الشركة ‎السعودية للصناعات الأساسية (‎سابك) مذكرة تفاهم مع ‎أرامكو السعودية وشركة النفط والكيماويات الصينية (ساينوبيك) لدراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات بالتكامل مع أحد المصافي المحلية في مدينة ينبع الصناعية

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) و شركة النفط و الكيماويات الصينية (ساينوبيك).

وقالت في بيان على تداول ، أنه يتم دراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات بالتكامل مع أحد المصافي المحلية في مدينة ينبع الصناعية.