مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين بسبب #موجة قوية على شاطئ جمهورية #جنوب_أفريقيا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 17 آخرون، بموجة قوية ضربت شاطئ مدينة دوربان الساحلية الواقعة بجمهورية جنوب أفريقيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ثلاثة أشخاص قضوا، وتم إسعاف 17 شخصا لمعالجة الإصابات، بعد أن سحبتهم موجة كبيرة إلى البحر مساء أمس.. مشيرة إلى أن المصابين كانوا بحالات خطيرة وحرجة.

وتسعى الدول الأفريقية حاليا للحصول على تعويضات عما أصابها من خسائر ناجمة عن تغير المناخ، وما أسفر عنه من جفاف وأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر.

وأفاد تقرير أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، بأن جزر أفريقيا والدول الساحلية وعدد سكانها 116 مليون نسمة، ستتعرض بشدة لارتفاع منسوب مياه البحار وستنفق نحو 50 مليار دولار، لتعويض تلك الخسائر بحلول عام 2050.