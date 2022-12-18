إنفاذ: 11 مزادًا علنيًا لبيع أكثر من 60 عقاراً ومنقولات متنوعة في هذا الموعد

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة 11 مزادًا علنيًا، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية، لبيع ما يتجاوز 60 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، في الفترة ما بين 18 - 25 ديسمبر الجاري.

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ.

وتبدأ المزادات بمزاد بوابة الشمال الهجين، الذي يعرض عقارًا نوعيًا في مدينة تبوك، ومزاد بيارق نجد الإلكتروني، الذي يعرض 19 عقارًا في محافظتي المجمعة وشقراء، ومزاد سما عرعر الإلكتروني، الذي يعرض 12 عقارًا في مدينة عرعر، ثم مزاد الدار العقاري الإلكتروني، الذي يعرض عقارين في محافظة جدة، ثم مزاد لؤلؤة الشرقية الإلكتروني، الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة الشرقية.

يلي ذلك مزاد درر الشرقية الإلكتروني، الذي يعرض 4 عقارات في كل من الخبر والهفوف والدمام، ومزاد زهرة الجنوب الإلكتروني، الذي يعرض 8 عقارات في منطقة عسير، ومزاد قمر الشرقية الإلكتروني، الذي يعرض 9 عقارات في المنطقة الشرقية، ومزاد عنان يثرب الإلكتروني، الذي يعرض 4 عقارات في المدينة المنورة.

وفيما يتعلق بمزادات المنقولات، يُقام مزاد للسيارات والمعدات في منطقة القصيم، ومزاد على خلاطة إسمنت وأدوات مقاولات «معدات خفيفة»، وبراميل حديد وليات تمديد، وسيارتين بمحافظة أحد رفيدة في منطقة عسير.

وللراغبين في الإطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، يمكن زيارة موقع «إنفاذ» من خلال الرابط: «infath.sa/auctions».

ومركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» حكومي مستقل، أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.