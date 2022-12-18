وظائف_شاغرة لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

منسق المشروع

المسؤوليات

المشاركة في مقترحات المشاريع .

المشاركة بدراسات الجدوى للمناسبات وتحليل نتائجها .

تنسيق المشاريع ومتابعة المشروع المنبثقة

متابعة إجراءات تنفيذ المشروع وتوثيق الإنجازات على مراحل لها .

جمع كافة البيانات و المعلومات الواردة في المعلومات و المعلومات المناسبة للأعراض الأولية و المناسبة للحالة .

تقديم الدعم في إعداد التقارير ومتابعة تقارير الانجاز.

متابعة خطط العمل وتوثيق عمليات استهلاك الموارد المالية والخطط والتقنية الخاصة بالمشاريع الخاصة ، والتقارير الخاصة بلك ورفعها لمدير المشاريع.

التنسيق بين الجهات (أفراد وشركات) الداخلية و الخارجية المنفذة المشاريع والإدارة لتنفيذ المشاريع ذات العلاقة .

القيام بمهام أخرى يكلف بها قبل الرئيس المباشر ضمن طبيعة العمل.

المدير الفني للتطوير المهني

المؤهلات والخبرة

خبرة 10 سنوات في مجال التطوير المهني

فهم نماذج دولية في التطوير المهني

معرفة أدوات ومتابعة الأداء

ماجستير في الإدارة أو التدريب

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).