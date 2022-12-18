المملكة أكبر حائزي #دول_الخليج في #السندات_الأمريكية

ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 1.35%، على أساس شهري في نهاية أكتوبر الماضي، إلى 240.6 مليار دولار من 237.39 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية الصادرة، اليوم الأحد، أن استثمارات السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، ارتفعت بنسبة 0.082% لتصل إلى 121.1 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2022، مقابل 121 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات بلغت 53.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 48.3 مليار دولار في الشهر السابق له، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11.6%.

وحلّت الكويت ثالثاً، حيث زادت استثماراتها بالسندات الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 50.3 مليار دولار من مستوى 49.9 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2022 مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 0.8%.

ثم قطر التي خفضت تلك الاستثمارات من 9.736 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2022 إلى 6.444 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مسجلةً هبوطاً بنسبة 34.6%.

تليها سلطنة عُمان التي خفضت تلك الاستثمارات بنسبة 1.3% من 7.044 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي إلى 6.948 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2022.

وتذيلت البحرين القائمة باستثمارات السندات الأمريكية التي رفعتها بنسبة 41.6% من 1.419 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي إلى 2.009 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2022.

يشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.

وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي )البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.