إطلاق حملة “#وش_تعطيك” لـ #مكافحة_المخدرات

تستهدف حملة "وش تعطيك"، التي أطلقتها الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الحملة التوعوية زيادة الوعي بأوهام دوافع التعاطي ومخاطر النهايات لحماية الشباب من الوقوع في المخدرات، وتعزيز المسؤولية الذاتية.

وأوضحت الأمانة أن الحملة التي بدأت من 15 ديسمبر 2022م وتستمر مدة 10 أيام، تستهدففئة الشباب بلغتهم وتعكس ضرورة التفكر في المآلات وتحثهم على التساؤل وإعمال العقل قبل الوقوع في التعاطي، من خلال المواد الإعلامية التي تبرز أثر الأوهام التي قد تدفع الشباب نحو التعاطي.

وشددت على أهمية الثقة في النفس وقوة العزيمة كسبب للوقاية من الأوهام المؤدية لتعاطي المخدرات والتساؤل حول جدوى التعاطي احترازًا ووقاية للشباب من الانحدار إلى تعاطي المخدرات.