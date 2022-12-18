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الأخبار المحلية

#القيادة تهنئ #أمير_قطر بذكرى #اليوم_الوطني لبلاده

18 ديسمبر 2022 · < 1 minute
خادم الحرمين وولي العهد
خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ويسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لأمير دولة قطر ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لأمير قطر، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

 