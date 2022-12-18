غدًا.. #الاتحاد_الأوروبي يناقش وضع سقف سعري لـ #الغاز

تناقش دول الاتحاد الأوروبي، غدًا الإثنين، وضع سقف سعري للغاز، أقل بواقع الثلث من المقترح الأصلي، وذلك ضمن محاولتها لاحراز تقدم بشأن مقترح مثير للجدل للسيطرة على تأثير أزمة طاقة تاريخية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء: إن الحكومة التشيكية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تقترح خفض السقف السعري إلى 188 يورو لكل ميجاوات في الساعة، مقارنة بـ 275 يورو الذي اقترحته المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.

وتأتي أحدث مراجعة بعد أيام من تأييد قادة الدول الأوروبية للتوصل لاتفاق سريع بشأن إجراء للتدخل في السوق. وسوف يناقش وزراء الطاقة الخطة في اجتماعهم غدا الاثنين .

وأثار مقترح التدخل في السوق، الذي طالبت به مجموعة من الدول الأعضاء منذ فصل الربيع، انشقاقا بين الحكومات.