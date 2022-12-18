محلل اقتصادي: معدل إنفاق الشباب السعودي «مرتفع جداً».. والادخار لا يتعدى 2.4%

وصف صلاح خاشقجي، الخبير والمحلل الاقتصادي، معدل الإنفاق لدى الشباب السعودي بأنه «مرتفع جداً»، في مقابل انخفاض الإدخار.

وقال «خاشقجي» في تصريحات لقناة «العربية»: «الثقافة الاستهلاكية لدى الشباب السودي رائجة جداً، وتتغلب على الوعي المالي بصورة كبيرة».

وكشف عن أن معدل الإدخار في السعودية يصل إلى 2.4%، ومن المستهدف الوصول به إلى 10%، ضمن رؤية 2030، علماً بأن هناك دول في «مجموعة العشرين» يصل بها هذا الرقم إلى 30%.

وأبدى استعجابه من شخص حاصل على وظيفة ويقول إنه لا يمكنه الإدخار، متسائلاً: «عندما كنت طالباً تحصل على مكافأة قيمتها 1000 ريال، اليوم تضاعف هذا الرقم لديك 4 أو 5 أو 6 مرات، فما الذي اختلف؟».