ميسي ودى ماريا فى هجوم التانجو بنهائى #المونديال

أعلن ليونيل سكالونى، المدير الفنى للمنتخب الأرجنتينى، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية أمام فرنسا، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب لوسيل، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر بدءا من 20 نوفمبر الماضى بمشاركة 32 منتخبا فى 8 ملاعب مختلفة.

تشكيل منتخب الأرجنتين ضد فرنسا جاء كالتالى..

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: روميرو، أوتاميندي، أكونيا، مولينا.

خط الوسط: إينزو فيرنانديز، رودريجو دى باول، ماك أليستر

خط الهجوم: دى ماريا، ميسي، ألفاريز.