أفغانستان.. 12 حالة وفاة في حادث نفق سالانج

قالت السلطات، اليوم الأحد: إن حادثا تسبب في مقتل 12 على الأقل وإصابة العشرات في نفق سالانج الشهير الذي يقع على ارتفاع شاهق ويربط عاصمة أفغانستان بشمال البلاد.

وقال قاري يوسف أحمدي، نائب المتحدث باسم حكومة طالبان: إن 37 أصيبوا في الحادث في النفق الواقع على بعد نحو 90 كيلومترا شمالي كابول.

ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن وزارة الأشغال العامة أن شاحنة وقود انقلبت واشتعلت فيها النيران في النفق ليلة أمس السبت، وأُخمد الحريق اليوم الأحد، ولكن الحركة المرورية كانت مغلقة في النفق وقد يرتفع عدد الوفيات أو الإصابات، وفقا لمتحدث باسم الوزارة.