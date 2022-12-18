البنك الأوروبي للاستثمار يمنح تونس تمويلات بقيمة 216 مليون يورو

وقعت تونس على اتفاقية تمويل من قبل البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 150 مليون يورو، لدعم أمنها الغذائي.

وسيخصص هذا التمويل، الذي تمت مراسم التوقيع عليه في العاصمة التونسية، اليوم، بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط، والفلاحة والموارد المائية التونسيين، سمير سعيّد، ومحمود إلياس حمزة، ومدير العمليات في البنك الأوروبي للاستثمار لبلدان الجوار للاتحاد الأوروبي، ليونال راباي، لدعم القدرات والإمكانات على مستوى التزود بالقمح اللين، إلى جانب تطوير البنى التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب.

كما وقع سمير سعيد وليونال راباي على اتفاقية تمويل لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بنحو 66 مليون يورو، بهدف دعم برامج الشركة الخاصة بتطوير البنية الأساسية ذات العلاقة بتعزيز وتوسيع شبكة نقل وتوزيع الكهرباء.