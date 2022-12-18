قائمة الحضور في نهائي #كأس_العالم

تواجد عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والشخصيات المشهورة، في ملعب لوسيل لحضور نهائي كأس العالم 2022، بين الأرجنتين وفرنسا.

وجاء أبرز الحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، وكان بصحبتهما بوغبا نجم منتخب فرنسا، والنجم السويدي إبراهيموفتش.

وتواجد أيضاً الرئيس التركي رجب أردوغان، كما ظهر الملياردير إيلون ماسك مالك منصة "تويتر" في لقطة مصورة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" أثناء دخوله ملعب لوسيل الذي سيستضيف المباراة، وسط استقبال من المنظمين القطريين.

ويبحث منتخب الأرجنتين عن حصد لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، فيما يأمل منتخب فرنسا لحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.