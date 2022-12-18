الشوط الأول.. #الأرجنتين يتفوق بهدفين على فرنسا في نهائي #كأس_العالم

تقدم الأرجنتين على فرنسا بهدفين دون رد، في الشوط الأول من لقاء المنتخبين المقام في نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك على ملعب لوسيل، حيث شهد الشوط الأول سيطرة على الكرة من جانب الأرجنتين، مع تراجع فرنسي، ونجح ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، قبل أن يسجل آنخيل دي ماريا الهدف الثاني.

الدقائق الأولى، شهدت سيطرة منتخب الأرجنتين على الكرة، وبالفعل كاد جوليان ألفاريز أن يُسجل بعدما وصلت له الكرة ولكن لم ينجح في تحويلها في الشباك كونه كان متسللا.

وحاول أليستر أن يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكن هوجو لوريس حارس فرنسا يسيطر على الكرة بنجاح، قبل أن يتعرض لوريس للإصابة في كرة مشتركة هوائية ويتدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

وكاد آنخيل دي ماريا أن يسجل، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تابعها من عرضية أرضية من الجهة اليُمنى ولكن تسديدة دي ماريا تعلو الكرة من خلالها العارضة، ويستمر التعادل السلبي بين المنتخبين.

واحتسب الحكم في الدقيقة 19، ركلة حرة لصالح منتخب فرنسا، حولها جيرو برأسية قوية ولكن تعلو الكرة العارضة، فضلا عن احتساب خطأ على جيرو ليستمر التعادل السلبي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأرجنتين بعدما تعرض آنخيل دي ماريا لدفعة من جانب عثمان ديمبلي لاعب فرنسا داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء ويتقدم ميسي لتسديدها وبالفعل يسدد ميسي ويسجل في الدقيقة 23 من عُمر اللقاء، معلنا تسجيل الهدف الأول.

ولم ينجح منتخب فرنسا في تهديد مرمى الأرجنتين في فرصة محققة حتى الدقيقة 30، وسط سيطرة على الكرة من جانب الأرجنتين ونشاط ملحوظ من ميسي في العُمق وكذلك دي ماريا من الجهة اليُسرى.

أسفر ضغط الأرجنتين القوي عن هدف ثاني سجله آنخيل دي ماريا في الدقيقة 36، بعد تمريرة رائعة من ماك أليستر من الجهة اليُمنى تابعها دي ماريا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لم ينجح هوجو لوريس حارس فرنسا في التصدي إليها ليعلن دي ماريا تقدم الأرجنتين بهدفين دون رد.

ويغادر جيرو وكذلك ديمبلي المباراة في الدقيقة 41 ويدفع ديشامب بـ تورام ومواني في محاولة لاستعادة التوازن مرة أخرى.

ولم ينجح منتخب فرنسا في الظهور بشكل مميز خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وسط ضغط أرجنتيني ودفاع قوي، الأمر الذي جعل الشوط الأول ينتهي بتقدم الأرجنتين بهدفين دون رد.