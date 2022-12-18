استدعاء 1200 عسكري لقيادة سيارات الإسعاف في #بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية استدعاء 1200 جندي من الجيش، حتى يحلوا محل سائقي سيارات الإسعاف وموظفي الحدود المشاركين في إضراب ينفذه عدد من نقابات القطاع العام في الأسبوع السابق لعيد الميلاد.

ومن المقرر أن تدخل طواقم الإسعاف إضراباً، الأربعاء المقبل، لينضموا إلى منتسبي قطاع التمريض وموظفي السكك الحديد والجوازات وعمال البريد، الذين ينظمون جميعا سلسلة من الإضرابات في الأسابيع المقبلة.

وجاءت أقوى موجة إضراب في المملكة المتحدة منذ عقود نتيجة لأزمة تكلفة المعيشة، مدفوعة بالارتفاع الشديد في أسعار الغذاء والطاقة في أعقاب جائحة «كورونا» والأزمة الأوكرانية.

وتسببت الإضرابات في ضياع نحو 417 ألف يوم عمل، في أكتوبر الماضيـ، وهو أعلى رقم منذ عقد.

وتسعى النقابات إلى زيادات في الأجور لمواكبة التضخم، الذي سجل نسبة 10.7% خلال نوفمبر، بانخفاض طفيف عن 11.1% في أكتوبر، لكنه لا يزال أعلى مستوى في البلاد خلال 40 عاماً.