الداخلية تحتفل بـ #يوم_الشرطة_العربيه.. دور كبير في توفير الأمن للمواطنين

تحتفي وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بيوم الشرطة العربية، الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.

يأتي الاحتفاء عرفانًا بالجهود التي يبذلها رجال الأمن حرصًا على أداء الرسالة النبيلة في حفظ الأمن والاستقرار، وبث السكينة والاطمئنان في ربوع الوطن.

ويأتي الاحتفاء بهذا اليوم لما يكتسبه من أهمية ودلالات على عظيم إنجازات وتضحيات رجال الأمن، وتقديرا لجهودهم واعترافا بأدائهم المميز وما بذلوه لتحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير البيئة الآمنة والمناسبة لدفع أشكال النمو والتطور كافة.

لقد شهد الأمن في المملكة اهتماماً كبيراً من قبل قادة هذا الوطن الغالي، فكان الدعم والاهتمام بالأمن ورجاله، وتوفير ما يتطلبه العمل الأمني من إمكانات بشرية وتقنية وآلية لتوفير الأمن والسكينة لكل المواطنين والمقيمين في هذا الوطن ومن يفد إليه، حتى أضحى نموذجاً يسترشد بعطاء رجاله المخلصين في ميدان العز والشرف.

الاحتفاء بيوم الشرطة العربية، يأتي تقديراً لجهودها في حفظ الاستقرار والأمن، فالشرطة تلعب دورا كبيرا ورئيسا في خدمة المجتمع وتوفير الحماية والأمن للمواطنين والسهر على راحتهم والحفاظ على ممتلكاتهم والتضحيات الجسام التي يقدمها منتسبوها بأداء مهامهم ومسؤولياتهم.

الاحتفاء العربي بيوم الشرطة يؤكد عمق علاقة التشارك والتعاون بينها، ويرسخ الجهود القائمة في مكافحة الجريمة وتطوير العمل، ويذكر بضرورة استمرار تبادل الخبرات انطلاقا من حرص كافة الدول العربية على توفير الأمن والأمان لكافة شعوبها، واعتبار الأمن العربي حالة مشتركة.