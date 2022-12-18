إيران.. قتيل و17 مصاباً في أحداث شغب داخل سجن كرج

قال منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن أحداث الشغب داخل سجن كرج المركزي أسفرت عن مقتل نزيل وإصابة 17 آخرين.

وأوضح موقع "إيران إنترناشيونال"، أن السجين قتل بعد إطلاق الرصاص من الخلف من قبل أحد مسؤولي السجن.

وقُتل السجين برصاصة أطلقت عليه من مسافة مترين من الخلف، ونقل 4 سجناء آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم بالرصاص خلال الاشتباكات.

وفي المقابل قال رئيس القضاء في محافظة البرز، حسين فاضلي هريكندي، إن السجين توفي بعد إلقاء الحجارة من قبل سجناء آخرين.

وأضاف: "أصيب عدد من سجناء سجن كرج، وقدم مشفى السجن العلاج اللازم لهم، لكن تم نقل اثنين من السجناء إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج".

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