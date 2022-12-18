مونديال قطر الأكثر تسجيلا للأهداف فى تاريخ كأس العالم #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

حطمت نسخة مونديال قطر 2022، التى توج بها المنتخب الأرجنتيني على حساب فرنسا بركلات الترجيح، الرقم القياسي التهديفي فى تاريخ كأس العالم، برصيد 172 هدفا، بعدما تخطت نسختى 1998 و2014.

ووصل عدد أهداف نسخة مونديال قطر 2022، إلى 172 هدفا، بعد السداسية التى شهدها نهائي البطولة، متخطيا نسختى 1998 و2014، برصيد 171 هدفا.

وتعد نسخة كأس العالم 2022 فى قطر، الثالثة التى تحسم بركلات الترجيح، بعد نسختى عام 1994 فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوز البرازيل على إيطاليا، بنتيجة 3 - 2 بعد التعادل السلبي، و2006 لصالح إيطاليا على حساب فرنسا بنتيجة 5 - 3، بعد التعادل الإيجابي 1 - 1.