ديشامب يحسم مستقبله مع فرنسا ويهنئ الأرجنتين #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

وجه ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، التهنئة للأرجنتين بعد حصد لقب كأس العالم 2022، وللمرة الثالثة فى تاريخ التانجو، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد "لوسيل"، وانتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح 4-2.

وقال ديشامب فى تصريحات صحفية عقب المباراة: "تهانينا للأرجنتين، ومبارك لهم على تحقيق كأس العالم."

وأضاف المدير الفني لمنتخب فرنسا: "لم تكن المباراة سهلة علينا، بعض اللاعبين كانوا متعبين ومصابين وعدنا بالنتيجة بعد تأخرنا بـ 2-0، الأمر مؤلم، من الصعب للغاية قبول الخسارة".

وحول مستقبله مع منتخب فرنسا بعد خسارة لقب كأس العالم 2022 قال ديشامب، "لن أعطيك جوابا، المنتخب فوق كل شيء.. لا أرغب فى الحديث عن ذلك اليوم".

وتابع: "سوف أقابل رئيس الاتحاد الفرنسي بنهاية العام وأقرر مستقبلي".