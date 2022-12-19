إصابة 36 شخصا جراء تعرض #طائرة أمريكية لاضطرابات جوية

شهدت طائرة ركاب أمريكية حادثاً عرضياً في الجو، جراء حدوث اضطرابات جوية لها.

وأدى الحادث إلى إصابة 36 شخصًا بجروح بينهم 11 في حالة خطيرة، حيث وقع الحادث على متن طائرة تابعة لشركة "خطوط هاواي الجوية" الأمريكية أثناء توجهها إلى "هونولولو" أكبر مدن ولاية هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت شركة الطيران في بيان لها أن الرحلة (إتش إيه35)، والتي كانت متجهة من "فينيكس" إلى "هونولولو" واجهت اضطرابات جوية شديدة.

وهبطت بأمان في هونولولو، وقد جرى توفير الرعاية الطبية للعديد من الركاب وأفراد طاقمها في المطار للإصابات الطفيفة، بينما تم نقل البعض إلى المستشفيات لمزيد من الرعاية.

وأشارت إلى ان الطائرة من طراز (إيرباص إيه330)، وكانت تقل 278 راكبًا و 10 من أفراد طاقمها عندما واجهت اضطرابات جوية شديدة لدى اقترابها من الجزر.