هفوة جديدة للرئيس الأمريكي.. “#بايدن” يُهين دولة أوربية ويتهم شعبها بـ”الغباء” #عاجل

في هفوة جديدة، للرئيس الأمريكي، وصف جو بايدن ، الشعب الإيرلندي بالغباء.

وقال "بايدن" في تصريحات أدلى بها أمام المحاربين القدامى في الولايات المتحدة، في مسقط رأسه بولاية ديلاوير الأمريكية،: "قد أكون إيرلنديا، ولكنني لست غبيا!".

كما خلط الرئيس الأمريكي بين جد زوجته وأبيها، فقال: "لقد تزوجت من ابنة دومينيك جياكوبا، لذا لدي القليل من الإيطالية".

وبايدن هنا أخطأ في اسم أبي زوجته، لأن دومينيك جياكوبا هو جدها، واسم والدها دونالد جاكوبس.

وخيّم الصمت على جمهور المحاربين القدامى في الجيش والمسؤولين الفيدراليين، أثناء الاستماع إلى تصريحات الرئيس بايدن.

وأثارت كلماته انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرت الصحافية ماري مارغريت أولوهان تصريحات بايدن "جريمة كراهية".