أسعار_الذهب ترتفع بالقرب من قمة 6 أشهر وتراجع #الدولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين مطلع تعاملات الأسبوع وإن جاءت محدودة في ظل تباين بين الأسعار الفورية والعقود الآجلة تزامنًا مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي.

ويتداول الذهب الملاذ الآمن بالقرب من قمة 6 أشهر فيما يتداول مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات بالقرب من قاع يونيو الماضي 2022.

العقود الآجلة للذهب

وارتفعت أسعار العقود الأجلة للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين في حدود 0.2% أو ما يعادل 3 دولارات في الأوقية وصولا إلى مستويات قرب الـ 1803 دولار للاوقية.

العقود الفورية للذهب

وفي المقابل تنخفض XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين طفيفًا بأقل من نصف دولار للاوقية عند مستويات قرب الـ 1793 دولار للاوقية.

مؤشر الدولار

بينما نزل مؤشر الدولار الرئيسي قرب أدنى مستوياته في ستة أشهر بتراجع بلغت نسبته حوالي 0.3% نزولا إلى مستويات قرب الـ 104.4 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال هذه اللحظات من تعاملات الإثنين.

سندات الخزانة الأمريكية

وعلى النقيض ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية مع تجدد مخاوف الركود ليصل العائد على سندات لأجل 10 سنوات إلى مستويات 3.516% بزيادة 0.0272 نقطة خلال تعاملات اليوم الإثنين.