في ختام مشروع “حياتنا ثقافة”.. استضافة المؤلف فيصل خلف للحديث عن رحلته مع الكتابة (صور)

قدمت وزارة الثقافة خلال هذا العام مشروع " حياتنا ثقافة " وهو مشروع ثقافي على مستوى المملكة العربية السعودية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حضور الثقافة في المجتمع، من خلال تقديم أنشطة مختلفة مثل الأدب والشعر والمعارض الفنية وغيرها، بمشاركة عدة قطاعات ثقافية مشاركة مثل الفنون البصرية والعمارة والتصميم والفنون الأدائية والموسيقى والطهي والأدب والمكتبات والمتاحف وغيرها.

وفي ختام مشروع "حياتنا ثقافة " لهذا العام ، تم استضافة الكاتب والمؤلف د. فيصل خلف، بمدينة الرياض وسط حضور نخبة من أهل الثقافة مثل د. اسلام بيومي من مصر و أ. عُقبة الجرود من سوريا و أ. طارق القرعاوي من السعودية، ومن بلدان مختلفة مثل الصين والكويت.

وتحدث فيصل خلف عن تجربته مع الكتابة التي تجاوزت أكثر من عقد، وتجربته مع التأليف ووجّه عدة نصائح لكل من يكتب ولكل من يريد أن يدخل في عالم التأليف.

الجدير بالذكر أن لديه مؤلفين الأول سنُّ غزال ( مجموعة قصصية ) و كتاب اليوم ( مجموعة مقالات ).

وجرى الحديث والنقاش عن مفهوم الثقافة وتعريف المثقف, وكيف يمكن أن يكون الفرد جسر بين بلدين, بهدف التبادل الثقافي.

وفي ختام الندوة قدم الضيف اهداءات للحضور من نتاج أفكاره وحبر قلمه.