إلغاء 176 رحلة بمطار #فرانكفورت الدولي لهذا السبب

تسبب الجليد في ألمانيا باضطراب العمليات بمطار فرانكفورت الدولي اليوم.

وقالت متحدثة باسم شركة "فرابورت" المشغلة للمطار، الذي يعد ثاني أكبر مطار في أوروبا ويشهد مرور أكثر من 55 مليون مسافر، إن الجليد تسبب في إلغاء 176 عملية إقلاع وهبوط من أصل 1100 عملية كانت مقررة اليوم.

وأشارت إلى أن المطار أعلن أيضا أنه نظرا للأحوال الجوية ستكون هناك تأخيرات في العمليات وإلغاء للرحلات.

وقالت المتحدثة إن عمليات الطيران لم تتوقف تماما، بل هناك تقييد في العمليات يقضي بعدم تسيير سوى عدد معين من الطائرات كل ساعة أي أقل من المعتاد.. مشيرة إلى أنه تم إغلاق المدرج الشمالي الغربي في الصباح، فيما طلب من المسافرين الاستفسار عن وضع رحلتهم، والحضور إلى مكتب تسجيل الوصول مبكرا.