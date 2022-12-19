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الأخبار المحلية

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر #وظائف_شاغرة

متابعات الوئام
19 ديسمبر 2022 · < 1 minute
الخدمات الطبية للقوات المسلحة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 20 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى، في (خميس مشيط، جازان، وادي الدواسر)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

 

الوظائف المتاحة:

– فني علاج تنفسي.

– أخصائي علاج طبيعي.

– طبيب نائب أول – استعاضة سنية – وظيفتان.

– فني مختبرات طبية – 7 وظائف.

– فني صيدلة – 3 وظائف.

– فني أشعة – وظيفتان.

– صيدلي اكلينيكي – 3 وظائف.

– فني علم غذاء غير سريري.

.. وأخرى.

أماكن العمل:

1- مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.

2- مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.

3- مستشفى القوات المسلحة بجازان.

 

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا