الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر أكثر من 20 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى، في (خميس مشيط، جازان، وادي الدواسر)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– فني علاج تنفسي.
– أخصائي علاج طبيعي.
– طبيب نائب أول – استعاضة سنية – وظيفتان.
– فني مختبرات طبية – 7 وظائف.
– فني صيدلة – 3 وظائف.
– فني أشعة – وظيفتان.
– صيدلي اكلينيكي – 3 وظائف.
– فني علم غذاء غير سريري.
.. وأخرى.
أماكن العمل:
1- مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.
2- مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.
3- مستشفى القوات المسلحة بجازان.
طريقة التقديم:
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