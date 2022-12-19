الاتحاد ينهى اتفاقه مع حجازى لتجديد عقده ويؤجل ملف 5 محترفين

كشفت تقارير صحفية أن نادى الاتحاد قرر تأجيل فتح ملف تجديد عقود اللاعبين الأجانب فى الفريق إلى وقت آخر، بسبب انتهاء عقود 6 منهم دفعة واحدة بنهاية الموسم الجارى.

وأكدت صحيفة "الرياضية" أن الإدارة الاتحادية، برئاسة أنمار الحائلي، ستعتمد على التقرير الفني الذى يقدَّمه البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق، وستفتح خط المفاوضات مع اللاعبين الذين يرغب النادى فى الإبقاء عليهم الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة تحدَّثت مع أغلب اللاعبين الأجانب، ووافقوا على مسألة التأجيل، فيما اتَّفقت مع المصرى أحمد حجازي، فى وقت سابق، على المدة والقيمة المالية من أجل تمديد عقده.

كما يمتلك النادى بند أفضلية التمديد فى عقد البرازيلي إيجور كورونادو، الذي ينتهي في مارس المقبل.

وتنتهي عقود أجانب الاتحاد، وهم البرازيليون مارسيلو جروهي، وإيجور كورونادو، وبرونو هنريكي، والمصري أحمد حجازي، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والبرتغالي هيلدر كوستا، بنهاية الموسم الجاري.