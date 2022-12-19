«أشقاء تكفيريون».. #الأردن يكشف تفاصيل مداهمة الخلية المتهمة بقتل #الدلابيح

كشفت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم، تفاصيل عملية مداهمة خلية إرهابية تضم مجموعة من العناصر التي تحمل الفكر التكفيري، والمشتبه فيهم بمقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، قبل أيام.

وأوضحت المديرية أن قوة أمنية خاصة نفذت مداهمة لخلية إرهابية في منطقة «الحسينية» بمحافظة معان، بعد أن قادت تحقيقات الفريق المكلف بحادثة مقتل العميد «الدلابيح» إلى حصر الاشتباه في مجموعة من الأخوة الأشقاء من حملة الفكر التكفيري.

وأضافت أنّ القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، فبادر أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة، وتم الاشتباك معه، ما أسفر عن مقتل 3 من ضباط وأفراد القوة، وإصابة 5 آخرين، إلى جانب مقتل الإرهابي مُطلق النار، وإلقاء القبض على 9 آخرين، ضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية.