حكيمي وأمرابط فى التشكيل المثالى لكأس العالم 2022 #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

تصدر ثنائي منتخب المغرب سفيان أمرابط وأشرف حكيمي التشكيل المثالى لبطولة كأس العالم 2022، والذى كشفت عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية التشكيل المثالى لبطولة كأس العالم 2022، والتى اختتمت منافساتها أمس، الأحد، بتتويج الأرجنتين بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 بين الطرفين على إستاد "لوسيل".

جاء ثنائي المغرب سفيان أمرابط وأشرف حكيمي على رأس التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم 2022، برفقة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين والمتوج بلقب المونديال، وثلاثي التانجو أنخيل دي ماريا وإيميليانو مارتينيز الحارس المخضرم ونيكولاس أوتامندي، بالإضافة إلي النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وجاء التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم 2022 من صحيفة "ماركا" كالتالى:

حراسة المرمى : مارتينيز

الدفاع : أشرف حكيمي – أوتاميندي – جافريدول – ثيو هيرنانديز

الوسط : سفيان أمرابط – بييلنجهام – جريزمان

الهجوم : كيليان مبابي – ليونيل ميسي – دي ماريا