مشروع #مسام: نزع 1408 ألغام في #اليمن

أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام، أن فرق المشروع نزعت الأسبوع الماضي (1408) ألغام وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية شهر ديسمبر إلى (2407).

وأوضح مشروع مسام (عبر موقعه الإلكتروني) أن فرق المشروع نزعت منذ بداية هذا الشهر (2141) ذخيرة غير منفجرة و(238) لغماً مضاداً للدبابات.

وأضاف أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر (1259) ذخيرة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة

كذلك تمكنت فرق مسام خلال الأسبوع الماضي من تطهير (221.849) متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، لتصل بذلك المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها منذ بداية ديسمبر وحتى يوم 16 منه إلى 564.086 متراً مربعاً