الأرصاد: #تقلبات_جوية على معظم مناطق المملكة لمدة 3 أيام بدءاً من هذا الموعد #عاجل

حذر المركز الوطني للأرصاد من أن معظم مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية يصاحبها الظواهر الجوية التالية.

وأوضح «الأرصاد» أن ذلك سيكون بدءاً من مساء بعد غد الأربعاء الموافق 21 ديسمبر الجاري إلى الجمعة 23 من نفس الشهر.

وأشار المركز إلى أن ذلك يصاحبه هطول أمطار رعدية، حيث تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، يصاحبها التأثيرات التالية: «تساقط البرد – تيارات هابطة نشطة السرعة – أتربة مثارة وتدن للرؤية الأفقية».

ويتوقع أن يبدأ تأثير هذه الأمطار من مساء يوم الأربعاء، وتزداد من صباح يوم الخميس إلى يوم الجمعة، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان للسيول على منطقة مكة المكرمة: «العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، خليص، بحرة»، ومن ثم تمتد لتشمل: «الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان».

كما تشمل هذه الأمطار منطقة الباحة: «الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواه»، والمدينة المنورة: «المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، الحناكية»، وحائل: «حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان، ومعظم محافظات المنطقة»، الحدود الشمالية (رفحاء) والقصيم: «بريدة، عنيزة، الرس، ومعظم محافظات المنطقة»، الشرقية: «حفر الباطن، الخفجي، النعريية، قرية العليا»، والرياض: «المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف»، وعسير: «النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الريك»

في حين يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها يومي الخميس والجمعة على أجزاء من مناطق:

الرياض: «الرياض العاصمة، الخرج، المزاحمية، القويعية»

تبوك: «تبوك، حقل، الوجه، ضباء، أملج، نيوم، شرما».

المدينة المنورة: «العيص، بدر، ينبع، العلا، خيبر».

الحدود الشمالية: «عرعر، طريف».

الجوف: «سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل».

جازان: «فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، الشقيق»

الشرقية: «القطيف، الدمام، الظهران، الخبر، بقيق، الأحساء».

وفيما يتعلق بتساقط الثلوج، لا يُستبعد تساقط الثلوج من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة، على مرتفعات منطقة تبوك: «جبل اللوز، علقان، الظهر».

وتشهد مناطق: «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وشمال منطقة المدينة المنورة» انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتكون للصقيع، ابتداءً من مساء يوم الخميس، ويتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما ببين 1 إلى 5 درجات.

ومن ثم يمتد الانخفاض في درجات الحرارة من مساء يوم الجمعة إلى مناطق: «القصيم، الرياض، وشمال المنطقة الشرقية»، لتصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 6 إلى 8 درجات

كذلك تنشط الرياح السطيحة المتسببة في ارتفاع الأمواج يومي الخميس والجمعة، على الأجزاء الساحلية لمنطقتي: المدينة المنورة «ينبع»، ومكة المكرمة: «جدة، رابغ، الليث، القنفذة».

ويتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين ونصف.