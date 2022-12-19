فيفا يحسم الجدل حول الخلاف بين #ميسي و#مبابي

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجدل حول ما تردد عن الخلاف الذي نشب بين نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي ونجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، بعد تتويج الأخير بلقب كأس العالم 2022.

وأثارت بعض اللقطات للثنائي مبابي وميسي حالة من الجدل في نهائي كأس العالم 2022، وخلال اللقاء ظهرت بعض اللقطات التي بدت وكأن ميسي ومبابي يتعمدان ألا ينظران إلى بعضهما البعض، خاصة عند تسجيل مبابي ثنائية في أقل من دقيقتين أعادت الديوك إلى اللقاء بعد التأخر في النتيجة 0/2، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حسم الجدل، وذلك عبر فيديو نشره على الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وأكد الفيديو أن العلاقة بين النجمين رائعة، حيث أن مبابي قام بمصافحة ميسي ومدربه ليونيل سكالوني وتهنئتهما على التتويج بلقب كأس العالم، وتعليقا على الفيديو، وضع الحساب الرسمي لمونديال 2022، اسم ميسي وبجواره مبابي وبينهما علامة الحب.

وينتظر أن ينضم ميسي ومبابي بعد أيام قليلة لقائمة فريقهما باريس سان جيرمان استعدادا لاستئناف الدوري الفرنسي قبل نهاية العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن النهائي شهد تسجيل مبابي لـ 3 أهداف "هاتريك" مقابل هدفين لميسي ليتوج النجم الفرنسي بجائزة الحذاء الذهبي كهداف لمونديال قطر بواقع 7 أهداف مقابل 6 لميسي.