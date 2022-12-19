ليكيب الفرنسية: حكم نهائي كأس العالم تجاهل إلغاء هدف ميسي الثالث #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

هاجمت صحيفة "ليكيب" الفرنسية حكم نهائي كأس العالم الذى أقيم مساء أمس وانتهى بفوز الأرجنتين باللقب، موضحة أنه تجاهل إلغاء ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين الذى سجله فى الشوط الإضافي الثانى، مؤكدة أنه كان يجب أن يتم إلغاؤه.

وقالت الصحيفة، فى تقريرها، إن بعض اللاعبين البدلاء فى الأرجنتين قاموا باقتحام أرضية الملعب قبل أن يسجل ميسي الهدف، وبالتالي كان لابد من إلغائه.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أيضا أنه وفقا للوائح، كان يجب على حكم المباراة سيمون مارسينياك إلغاء هدف ميسي الثاني فى الشوط الإضافي، فكان هناك لاعبون بدلاء من الأرجنتين موجودون فى أرض الملعب، قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى، وبالتالي فإن الحكم كان يجب أن يقوم بإلغاء الهدف.