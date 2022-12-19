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الأخبار الإقتصادية

#صندوق_الاستثمارات_العامة يبحث مع #القطاع_الخاص مسارات التعاون

متابعات الوئام
19 ديسمبر 2022 · < 1 minute
صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة