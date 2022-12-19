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#صندوق_الاستثمارات_العامة يبحث مع #القطاع_الخاص مسارات التعاون
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الأخبار الإقتصادية
#صندوق_الاستثمارات_العامة يبحث مع #القطاع_الخاص مسارات التعاون
متابعات الوئام
19 ديسمبر 2022
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صندوق الاستثمارات العامة
يبحث صندوق الاستثمارات العامة يبحث مع القطاع الخاص السعودي مسارات التعاون.
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