بوتين يصل إلى #بيلاروسيا.. و #الكرملين يعتبر ربط الزيارة بحرب #أوكرانيا «غباء»

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، في «زيارة عمل» يلتقي خلالها نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وفق وسائل إعلام روسية.

ووصف المتحدث الرسمي باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، البيانات الخاصة بارتباط زيارة «بوتين» إلى مينسك بحل قضية مشاركة بيلاروس في «العملية العسكرية الروسية الخاصة»، وهو الاسم الذي تطلقه موسكو على الحرب في أوكرانيا، بأنها «غبية ولا أساس لها من الصحة».

وقال «بيسكوف» في إفادة صحفية نقلتها وكالة أنباء «تاس» الروسية: «الزعيمان (بوتين ولوكاشينكو) سيناقشات الأهداف والغايات الجديدة لدولة التحالف بين روسيا وبيلاروس، في ظل الظروف الراهنة»

وكان رئيس إدارة التعاون العسكري الدولي، مساعد وزير الدفاع البيلاروسي لشؤون التعاون العسكري الدولي، فاليري ريفينكو، قد أفاد في وقت سابق بأن وزيري الدفاع في البلدين يعتزمان المشاركة في القمة الروسية البيلاروسية ضمن صيغة ضيقة، في إطار زيارة الرئيس «بوتين» إلى مينسك.

وأوضح أن المحادثات بين الرئيسين ستكون حول «قضايا التكامل ما بين البلدين بشكل واسع»، بمشاركة أعضاء الحكومتين، ورؤساء الوزراء والوزراء، ليواصل الرئيسان بعد ذلك محادثاتهما الفردية، ثم يعقد مؤتمر صحفي يجيب فيه الرئيسان عن أسئلة الصحفيين.

وأشارت الخدمة الصحفية للرئاسية البيلاروسية بأن الزعيمين سيعطيان الأولوية للقضايا الأمنية، ويتبادلان وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والعالم، ويناقشان الإجراءات المشتركة للاستجابة للتحديات الناشئة.