تعرف على الأنواع المعروضة.. مزاد لبيع سيارات في جمرك #الخفجي.. أول يناير #عاجل

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع سيارات داخل جمرك «الخفجي»، في العاشرة صباح الأحد الموافق أول يناير 2023، وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات.

وكشفت الهيئة عن شروط المزاد وهي: دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، ودفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

ويشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك وتقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.

ويجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال 3 أيام للسيارات برسم الوارد، و10 أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية استبعاد بعض السيارات المعروضة، حال بادر أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد، وفقاً لأحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

ويمكن الإطلاع على أنواع السيارات المعروضة في المزاد عبر الرابط التالي:

https://auction.zatca.gov.sa/auction-beta-detail/63b9d279-7648-407b-bf2f-08daddae3ea0